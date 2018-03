1

16 9 8

5

12 13 4 11 6

3

14

7

10

2

15

1

16 9 8

5

12 13 4 11 6

3

14

7

10

2

15 15–16

First Round

(30-4) (21-11) (19-15) (26-5) (25-7) (20-12) (24-9) (28-6) (23-11) (20-13) (28-6) (20-11) (27-7) (24-8) (21-11) (21-11) (23-9) (25-7) (26-7) (21-11) (24-10) (24-10) (29-4) (25-9) (25-7) (18-13) (26-7) (20-13)

MARCH

St./Syracuse

St. St. Hall

St. TCU

St.

Brooklyn/Radford

Tech

Bonaventure/UCLA

Tech Penn Island Duke Austin Purdue Kansas

Iona

Butler Auburn

Villanova Alabama Virginia Florida

Arkansas Fullerton NC

Clemson

New Mexico St. (28-5)

Bucknell Marshall

Charleston Oklahoma Murray Wichita Seton

Michigan Virginia

Texas S.F.

Arizona

Rhode

West CSU LIU St.

Mar 15 Mar 15 Mar 16 Mar 16 Mar 15 Mar 15 Mar 16 Mar 16 Mar 15 Mar 15 Mar 16 Mar 16 Mar 16 Mar 16 Mar 15 Mar 15 17–18

Second Round

MARCH 1111 Pittsburgh San Diego San Diego Pittsburgh (20-11) (20-13) Dallas Detroit Wichita Detroit Mar 17 Mar 18 Mar 17 Mar 18 Mar 17 Mar 18 Mar 18 Mar 17 St. 22–23

Syracuse

Regional Semifinals Arizona MARCH

Mar 14

Mar 23 Mar 23 Mar 23 Mar 23 Finals 24–25 MW

Regional

MIDWEST BOSTON EAST March 25 OMAHA MARCH

1616

March 25 (19-15) (15-19) National Semifinals MARCH 31 Central

Southern

Charlotte, Detroit, Nashville, San Diego.

March 31

NC

Mar 14 Texas

Omaha, Boston.

W March 16 and 18 first-/second-round sites:

March 23 and 25 regional sites:

NCAA.COM/MARCHMADNESS

13–14 MarchMadness 2018 NCAA DIVISION I MEN’S BASKETBALL CHAMPIONSHIP BRACKET BASKETBALL CHAMPIONSHIP BRACKET

FIRST FOUR

DAYTON Watch On

FINAL FOUR

SAN ANTONIO

MARCH 31 AND APRIL 2

NATIONAL CHAMPIONSHIP

APRIL 2

Watch the tournament on these networks

The NCAA opposes all forms of sports wagering

MARCH

Los Angeles, Atlanta.

Pittsburgh, Wichita, Dallas, Boise.

#

or online at

E March 22 and 24 regional sites: (25-7)

Mar 13

March 31

March 15 and 17 first-/second-round sites:

National Semifinals MARCH 31

Bonaventure

(21-11) UCLA St. 24–25 1111

March 24

WEST

March 24

SOUTH

ATLANTA

LOS ANGELES

Regional Finals MARCH

E Mar 13 Mar 22 Mar 22 Mar 22 Mar 22 22–23

(18-16)

Regional Semifinals (22-12)

MARCH

Brooklyn

Radford

Mar 18 Boise Mar 17 Dallas Mar 17 Mar 18 Mar 18 Boise Mar 17 Mar 17 Mar 18 Charlotte Nashville Nashville Wichita LIU

Charlotte

2016 DIVISION I MEN’S

16

16

17–18

Second Round MARCH Mar 16 Mar 16 Mar 15 Mar 15 Mar 15 Mar 15 Mar 16 Mar 16 Mar 16 Mar 16 Mar 15 Mar 15 Mar 15 Mar 15 Mar 16 Mar 16 (28-5)

(25-10)

(22-9) (24-10) (20-12) (21-13) (25-8) (21-11) (22-11) (24-10) (25-9) (30-4) (20-11) (21-11) (23-9)

(20-12) (30-4) (26-7) (28-7) (26-7)

(31-2) (27-7) (27-7) (24-8)

(24-10)

(26-8) (28-5)

NC Central/Texas So. San Diego St. (22-10) Carolina (19-14)

St.

S. Dakota St. (28-6)

(27-7) St.

(Fla.)

St. St.

A& M

Loyola-Chicago

St.

15–16

Creighton Tennessee Providence Kentucky Davidson Cincinnati Gonzaga Michigan Montana Lipscomb Virginia Arizona Nevada Georgia Missouri Houston UMBC Kansas Buffalo Miami Wright Texas Xavier Florida UNCG First Round

Ohio Texas North MARCH

1

16 9 8

5

12 13 4 11 6

3

14

7

10

2

15

1

16 9 8

5

12 13 4 11 6

3

14

7

10

2

15

Comment

comments