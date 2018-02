Lafayette Elementary Recognizes Academic Honors

Lafayette Elementary School Principal Sonya Pearce has announced the principal’s list and honor roll students for the second nine weeks of 2017-18. Principal’s list is all A’s and honor roll is A’s and B’s.

Principal’s List Third Grade: Autumn Allen, Amira Alqatalooni, Meghan Avent, Porter Barney, Hailey Bechtold, Lucas Barrese, Makayla Benton, Hunter Bill, Jacob Billingsley, Holden Braswell, Xavier Brooks, Avery Carroll, Jorge Cerda, Cooper Costin, Logan Dix, Kailey Ellis, Corbin Frankson, Maddie Fuller, Juniel Guillen, Brent Haddock, Reagan Hesselmeyer, Gavin Hicks, Charleigh Jarriel, Emma Lawson, Jonathan McGhee, Garielle Meus, Juan Nava-Cruz, Harriet Payne, Lily Pearson, Katie Rambeau, Taylor Smith, Joseph Snyder, Lindsey Stancil, Brianna Tenters, Summer Tessier, Luke Tunstall, Victoria Ventura, Gavin Wells and Lailah Wright.

Fourth Grade: Addison Avery, Paxton Black, Peyton Black, Charlie Coleman, Bruce Eubanks, Trey Everette, Graysen Goodnight, Bryce Gullie, Cameron Hasinger, Avion Heist, Cash Hudson, Seth Jester, Charlotte Langdon, Emerson Leigh, Iris Lopez, JoElla McLeod, Eli Muhammad, Kara Newcomb, Anthony Resendiz- Chavez, Brayden Sears, Rylan Sheldon, Landen Smith, Natalie Trembly, Fallon Ware, Allie Williams, Grace Wooten and Christopher Zemo.

Fifth Grade: Macie Allison, Preston Barajas, Ethan Brown, Ayden Burckhardt, Cassidy Carpenter, Landon Culbreth, Lucas Dix, Olivia Dorman, Nadilyn Eason, Keegan Feeley, Emma Fish, Lauren Godfrey, Caleb Heyliger, Lilly Hofbauer, Nathan Honeycutt, Jada Johnson, Emma Karsen, Kayla Leach, Jaden Martinez, Jodi Matthews, Taylor Monk, Haleigh Moss, Cooper Nash, Landry Pyland, Emerson Rhinehalt, Campbell Rouse, Julie Selig, Weston Short, Lily Snead, Isabel Vreeling, Hailey Wangelin and Cade Wood.

Honor Roll Third Grade: Landon Adams, Greyson Avent, Eli Baria, Casey Bowling, Meredith Butler, Miranda Cates, Iona Chou, Alexandra Corbett, Victor Diaz-Cajina, Autumn Dula, Noel Eason, Matthew Eaton, Lucas Elliott, Zoie Glassman, Sammy Hamilton, Aubrianna Hill, Karsen Holmes, Gavin Kuban, McKenzie Kuehl, Kaiden Lassiter, Micah Lesher, Camaree Mangum, Kylan Martinez-Mendoza, Bladen Massengill, Kali Middlebrooks, Christopher Olivares, Krystal Ortiz, Meagan Parnell, Ruby Patterson, Lillian Polinsky, Everett Pyland, Ivan Rangel, Garraden Reynolds, Brook Smith, Malena (Bella) Villasenor, Holly Wood, Ashton Yarbrough, Madison Zaino and Bella Zamacona.

Fourth Grade: Greydon Baria, Joah Booker, Kye Boyd, Abigale Brantley, Kason Brown, Lyasia Burton, Christian Choquin, Ava Faucette, A.J. Gilbert, Easton Gregory, Jose Gullen-Cristo, Jeremiah Hamilton, Trent Haney, Chloe Kilgore, Amelia King, Vance Love, Nicholas McKendry, Michelle Mendoza, Carleigh Millican, Lane Morgan, Savannah Morgan, James Nowell, Hayden Pearson, Gwen Pollard, Logan Price, Duane Ramos, Keiley Redding, Dustin Seaverson, Marley Smith, Brianna Solomon, Brycen Stephenson, Chloe Swartzel, Jonah Swinson, Salma Tamayo, Omar Tello-Portillo, Chandler Thomas, Lana Thompson, Nicholas Wanglin, Rogan Welch, Reese White, Brynn Williams and Drake Wimberly.

Fifth Grade: Madelynn Allen, Abigale Altman, Sarah Billingsley, Victoria Brown, Reagan Brafford, Natalie Campbell, Connor Castle, Brantley Champion, Zack Coates, Cameron Connor, Addison Croom, Logan Davis, Malachi Elliott, Michael Fry, Harrison Holmes, Marlena Galvan, Paisley Ginn, Destani Goodall, Candy Hilario- Aguilar, Lacy Holloman, Grayson Jones, Alexis Lee, Holton Lee, Levi Lemons, Lillie Liles, Kaleb McKinnis, Haley McLean, Ethyn Muhammad, Santana Nunez, Abby Potash, Alisyn Rich, Giovanni Segovia-Rivera, Wyatt Simcox, India Smith, Ryan Stevenson, Lilly Thompson, Kevin Vega and Noah Womack.

