Lillington-Shawtown Elementary Announces Principal’s List, Honor Roll

Lillington-Shawtown Elementary School has anounced its academic awards for the first nine weeks of the school year.

Principal’s List Third Grade: Kiley Brake, Ryan Byrd, Kevin Carrera, Vanessa Deane, Taylor Harris, Brayden Higginbotham, Gracie Hill, Jake Hill, Zymir McDade, Rylee McIvor, Dalayla Mercado, Tristen Pearson, Zamir Sanders, Olivia Smith, Sydney Stevens, Zachary Street, Makenzie Thomas and Ro’Shawn Towson.

Fourth Grade: Lily Atkins, Elizabeth Babb, Willie Bethune, Colton Cummings, Jenna Everette, Niya Gunn, Reyna Hernandez, Ayden Hood, Ethan Langdon, Lexie McLeod, Lanesha McNair, Taylor Nash and Cynthia Trogdon.

Fifth Grade: Andrew Bratton, Gracie Byrd, Cheyenne Cummings, Dalia Dawood, Ethan Duval, Allie Hernandez, Celeste Kinard, Ariana Mercado and Elijah Vaughn.

Honor Roll Third Grade: LaChelle Alexander, Raydiance Allen, Lane Arnold, Logan Ashley, Abby Bailey, Jerimya Bascon, Nataya Brewington, William Campbell, Maria Cardenas, Rylee Clemons, Andrea De La Rosa, Avery Eldredge, Constance Fasnacht, Karlie Fischer, Brianna Gaster, Ideja Goins, Noah Goins, Christopher Gray, Gaige Griffin, Waltereke Gunn, Elijah Hicks, Mackenzie Holcomb, Trey Jackson, Gabe Johnson, Michael Johnson, Calvin Kipp, Kelli McLean, Joseph Aiden McNeill, Alex Miller, Alyssa Morrison, Jennifer Pasaye-Fabian, Mathias Pike, Michael Pittman, Alexa Ramos, Addison Ritts, Joseph Rosado, Arlette Ruiz, Braeden Smith, Ivan Soto, Korey Spears, Nijarie Stacker, Jake Thomas, Destiny Wilson and Kenzie Zeringue.

Fourth Grade: Marlee Allen, Jahmir Banks, Camille Barnhill, Levi Champion, Josh Clifton, Gabrielle Collins, Mersadies Crisp, Nylah Cummings, Shaniya Durham, Jessica Elliott, Jake Estep, Layla Foday, Cierra Harkins, Joseph Hoffman, Owen Jenkins, Eric Kinney, Xavier LeDoux, Cass Lewis, Tyler Machado, Douglas Mangus, Madison Mc-Cormick, Madison McKoy, Jonathan McLean, Aubrie Miller, Alexis Moore, Zariyah Moore, Jamel Owens, Ana Price, Hector Rosado, Samuel Rosado, Seth Wade and Cole Wehrly.

Fifth Grade: Calissa Alexander, Trenton Barnes, Rodregous Bell, Alyssa Bibbens, Duke Bowen, Cameron Buckner, Alina-Kate Bynum, Sinai Byrd, Kylee Cox, Meadow Crowe, Naomi Fountain, Rayshawn Harris, Katelyn Harvell, Ja’Mya Hazel, Aniyah Jacobs, Hannah Jaques, TiNiaya Johnson, Kaitlin Lares, Seth Lee, DeAveon Lyle, Ramiyah McDougald, Chasydi McLean, Zaraiya McLean, Ava McWhorter, Mya Morrison, Ella Prado, Lillian Price, Emmanuel Rangel, Makenzie Rawls, Sydney Rennie, Jhalil Richardson, Ashley Schlenz, Malachi Smith, Aiden Snyder, Kiersten Surles, Gabe Thomas, Jayden Vaughan, Arianna Whitaker and Chloe Workman.

Comment

comments