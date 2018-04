Lillington-Shawtown Presents Academic Awards

Lillington-Shawtown Elementary School has announced its honor rolls for the third nine weeks.

Principal’s List Third Grade – LaChelle Alexander, Lane Arnold, Logan Ashley, Kiley Brake, Nataya Brewington, Ryan Byrd, Rylee Clemons, Avery Eldredge, Brayden Higginbotham, Gracie Hill, Rylee McIvor, Tristen Pearson, Addison Ritts, Joseph Rosado, Olivia Smith, Sydney Stevens, Makenzie Thomas and Christian Vazquez.

Fourth Grade – Lily Atkins, Elizabeth Babb, William Bethune, Gabrielle Collins, Jenna Everette, Niya Gunn, Reyna Hernandez, Ayden Hood, Ethan Langdon, Lanesha McNair and Taylor Nash.

Fifth Grade – Trenton Barnes, Alina-Kate Bynum, Sinai Byrd, Cheyenne Cummings, Dalia Dawood, Ethan Duval, Macibelle Grach, Allie Hernandez, Taniaya Johnson, Celeste Kinard, Kaitlin Lares, Julia Madewell, Zariya McLean, Sydney Rennie, Elijah Vaughn, Jayden Vaughan and Arianna Whitaker.

Honor Roll Third Grade – Raydiance Allen, Abby Bailey, Jerimya Bascon, Ja’Markus Campbell, Maria Cardenas, Kevin Carrera, Makenzie Champion, Andrea DelaRosa, Constance Fasnacht, Bethany Friend, Brianna Gaster, Noah Goins, Taylor Harris, Samaria Hayes, Hayden Herrington, Elijah Hicks, Mackenzie Holcomb, Trey Jackson, Tadijah James, Gabe Johnson, Carl Kipp, Zymir Mc-Dade, Joseph McNeill, Dalayla Mercado, Alex Miller, Alyssa Morrison, Liam Povilonis, Michael Pittman, Alexa Rico-Ramos, Arlette Ruiz, Zamir Sanders, Braeden Smith, Korey Spears, Ro’Shawn Towson and Destiny Wilson.

Fourth Grade – Gavin Abbuhl, Marlee Allen, Hunter Anderson, Jahmir Banks, Camille Barnhill, Cheyenne Bright, Patrick Brochu, Levi Champion, Mersadies Crisp, Colton Cummings, Nylah Cummings, Travis Dixon, Shaniya Durham, Maegan Duval, Jessica Elliott, Samuel Flores, Layla Foday, Lily Graves, Kristen Gunn, TiAujae Gunn, Cierra Harkins, Eddie Isbell, Simoriah James, Tourean Jones, Xavier LeDoux, Kamari Lyle, Tyler Machado, Douglas Mangus, Brylie Marshall, Madison McCormick, Honesty McCullers, Ka’Dasia McDougald, Lexie McLeod, Aubrie Miller, Alexis Moore, Ana Price, Hector Rosado-Mendez, Samuel Rosado-Mendez, Angel Smith, Dylan Spruiell, Maleek Sumpter, Anna Thomas, Cynthia Trogdon, Aden Walters, Ke’Ira Whitehead, Ja’Quan Wynne and Carlos Zapata-Cruz.

Fifth Grade – Jaelynn Bastanzi, Samairia Batts, Rodregous Bell, Alyssa Bibbens, Duke Bowen, Andrew Bratton, Gracie Byrd, Meadow Crowe, Aaliyah Davis, Kurt Hansel, Katelyn Harvell, Ja’Mya Hazel, Aniya Jacobs, Hannah Jaques, Jayla Jones, Nathan Lowery, DeAveon Lyle, Chasydi McRae, Ava McWhorter, Brian Mejia, Ariana Mercado, Alicia Monroe, Mya Morrison, Uriah Ockletree, Ella Prado, Lillian Price, Makenzie Rawls, Ashley Schlenz, Aiden Snyder, Jody Strickland, Kiersten Surles, Gabe Thomas, Sebastian Trussell, Nathan Vazquez-Torres, Brayden Woods and Chloe Workman.

