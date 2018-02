Midway Middle Names Top Students

Midway Middle school has announced its academic awards for the second nine weeks.

Superintendent’s List

Sixth grade: Jarrett Cooper, Emily Dodson, Morgan Hall, Taylor Hall, Meredith Jackson, Sharon Nettrour, Amalia Parker, Amber Tew Seventh grade: Riley Heath Principal’s List

Sixth grade: Ethan Allen, Chloe Boyette, Hunter Brewington, Rachel Brown, Savannah Brown, Mykenzi Cashwell, Vander Coats, Demarcus Cousar, Gabe Dapuyen, Daelyn Edge, Rachael Eldridge, Kaleb Evans, Edan Faircloth, Miles Faircloth, Abigail Fincham, Christian Gainey, Ashley Gionet, Hailey Happel, Ollie Holland, Kate Honeycutt, Reese Hudson, Kiley Ives, Connor Jackson, Devon Jernigan, Evyn Johnson, Cayla Lee, Isabella Lisk, Emily Lockamy, Wyatt Lucas, Victoria Manzo-Cervantes, Kaison Marley, John Nelson McLamb, Dalton McLamb, Mirra Melvin, Andres Mijangos-Cruz, Ellie Mireles, Heinze Mondragon Reyes, Dylan Myers, Morgan Naylor, Travis Payne, Rolando Paz-Espinoza, Abigail Peterson, Lana Rhoads, Wyatt Richards, Kyla Royal, Jonathan Ruiz, Osvaldo Ruiz-Gonzalez, Tae’ah Sanchez, Xilali Sanchez-Hernandez, Holden Sinclair, Gavin Warren, Gabby Waterman, Sam Weber,Tripp Westbrook, Jada Williams, McKenzie Williams, Morgan Williams, Lana Williford, Jerrod Wise, Avery Womack Seventh grade: David Antonio-Solano, Blair Baggett, Mallory Baggett, Kerrigan Brown, Cooper Bryan, Jaycie Byrd, Kasey Calcutt, Casey Culbreth, Leah Culbreth, Jacob Daniels, Zoie Decker, Abigail Edwards, Israel Firstov-Cook, Tyler Hall, Anna Honeycutt, Fya Link, Joshua Lupo, Matthew Montgomery, McKenna Phillips, Taylor Piercy, Chandler Pittman, Annalise Register, Ava Register, Christopher Rhoads, Lynda Rios, Lisbel Rivas, Mariely Ruiz Mejia, Diana Santiago Mejia, Chloe Schimmel, Jordan Smith, Hailey Tucker, Kendrick Tyndall, John Vasquez-Cruz, Lacey Warren, Noah Weeks, Benjamin West, Elizabeth Williamson, Jax Woodall, Solomon Woods Eighth grade: Yaqueline Alvarado- Antunez, Grant Barefoot, Karlie Boykin, Ashton Brown, Bella Bryant, Nicoll Carranza Bonilla, Evan Faircloth, Leslie Florido- Ruiz, Carter Godwin, Jake Hammond, Alyssa Hargrove, Kelcey Harris, Juan Pablo Luna, Caden Hodges, Wyatt Holland, Rylee Honeycutt, Alyn Ibarra, Cassidy King, Courtney Lee, Faith Richards, J.C. Smith, Mallory Spell, Amelia Tart, Gracie Wagner, Rylie Williams Honor Roll Sixth grade: Giovanny Alejo, Jezel Alvarado Antunez, Gabriel Baggett, Stephanie Balderas, Jaylan Barbour, Joseph Bass, Victoria Clegg, Garett Core, Madyson Decker, Guillermo Diaz-Villasenor, Jesus Florido, Edwin Gaspar-Martinez, Christian Gonzalez, Lezly Guerra, Jasmine Guzman-Hernandez, Jasmyn Heflin, Alonzo Hernandez, Samantha Hickman, Donathan Jernigan, Christian Lee, Jessica Mance, Ty Mckethan, Zane Melton, Yarezta Mondragon, Colin Myers, Rostan Nicholas, Tina Ortiz, Christian Rangel-Melo, Natalie Rodriguez, Allison Royal, Jonathan Ruiz, Judy Salgado, Hayden Sanders, Veronica Tart, Ayden Tew, Kaylee Thompson, Peyton Tyler, Samantha Tyndall, Carlos Ventura-Jose, Juan Villa-Vazquez, Alaina Weeks, Ashley Williams, Elyssa Williams Seventh grade: Logan Atkins, Gracyn Baggett, Ethan Barbour, Taylor Blackwood, Katheryn Brackman, Mackenzie Brock, Emma Kate Butler, Jasmin Cortez, AJ Elliot, Paisley Faircloth, Tyler Faircloth, Kaylee Gautier, Luke Gillis, Ronald Gregory, Jack Hazleback, Regan Honeycutt, Brooke House, Hollee Jackson, Chris Jolly, Joseph Jones, Jane Joseph, Brenna Kammerman, Mackenzie King, Aldo Lazcano Navarrete, Cristina Lopez-Gutierrez, Jesse Matthews, Jenna McLamb, Ian Miller, Ariel Morales-Meraz, Emily Myers, Edye Naylor, Jase Naylor, Kenneth Naylor, Catie Page, Lillie Kate Parker, Yamil Pena-Ventura, Zachary Powers, James Pulley, Ellis Raynor, Nayeli Ruiz Mejia, Devye Sanchez, Jorge Sotelo- Lopez, Joanna Sotelo-Santoyo, Arwen Stalcup, Haylie Stephens, Madalyn Stewart, Brooke Stone, Cole Sumner, Hunter Tyndall, Jose Ventura-Cruz, Madison Walker, Kacie Whicker, Raven Willard, Ashley Williams, Davis Williams, Megan Williams, Sadie Williams, Jefferson Wilson, Kylee Wilson, Seth Wise Eighth grade: Miranda Autry, Carson Barefoot, Justin Beasley, Kayla Beasley, John Michael Best, Linzy Bonilla-Ramos, Madissen Cannady, Noah Costello, Curtlyn Croom, Eddie Cruz-Bonilla, Cailyn Culbreth, Marisela Diaz Villasenor, Ryan Gililland, Dakota Hackler, Seth Hall, Anna Hargrove, Miranda Hickman, Deniah Holder, Corbin Horne, Emily Horne, Tamia Hurst, Kendall Jackson, Austin Johnson, Elizabeth Jones, Skylar Jones, Jeffrey Koopman, Briar Lusk, Skylar Mason, Grayson Menendez, Lucus Montgomery, Warren Naylor, Carrie New, Abby Perez, Abby Phillips, Marlei Phillips, Marley Ray, David Resendiz Rojas, Brandon Shaffer, Verenise Villa Vazquez, Hunter Warren, Scottlin Westbrook, Caden Wilson, Hunter Woodall

