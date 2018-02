Top Students Named At Clement Elementary

Clement Elementary School has announced its honors lists for the second nine weeks of the school year. Superintendent’s List Third grade — Caleb Faircloth, Chase Jackson, Gracie Williams, Tanner Williams

Fifth grade — Dakota Bedard, Tyler Ward, Justin Kolakowski

Principal’s List Third grade — Grayson Barbour, Abbie Beasley, Harley Bellis, Carlee Booyer, Harmoney Brewington, Isabel Fincham, Kaled Garcia, Candace Hair, Kash Jackson, Nancy Jones, Shelby Matthews, Alfredo Mosqueda-Deciga, Macy Nunnery, Jaqueline Ortiz, Maggie Phillips, Gabriel Pintor-Perez, Peyton Purvis, Vairon Rangel-Castro, Tiahnna Sutton, Alana Underwood, Laura Ward, Lucas Wilson

Fourth grade — Jacob Anderson, Mason Edge, Sheyla Gutierrez- Hernandez, Juan Ibarra, Bridget Jenness, Jacob Ratliff, Christian Spell Fifth grade — Alondra Acosta, Banks Autry, Braston Autry, Selena Ballew, Cameron Bryant, Dahlia Egge, Chase Holland, Faith Honeycutt, Addison Jackson, Nicholas Jackson, Cara Matthews, Camden McLamb, Glenna McLamb, Jocelyn Port, Mia Luna Ramirez, Isaiah Waters, Gracie Williams Honor Roll Third grade — Ashley Alvarado- Cantu, Trevor Byrd, Kaylee Fisher, Brandon Gillis, Liliana Gonzalez-Antonio, Tarriya Hodges, Brian Johnson, Emilia Luna Benitez, Jerson Montoya, Madalynn Norris, Asiel Palacios, Dezaray Ray, Brooklyn Salas-Dudley, Valorie Salinas, Tiah’dea Sanchez, Bryan Sotelo-Lopez, Jeremy Villa-Vazquez, John Williams Fourth grade — Jennifer Antonio, Alexis Antonio-Ventura, Dalton Barefoot, Daylan Barefoot, Grace Bullard, Perla Canales, Argelia Cruz, Conchita Del Rio, Ashley Gaspar, Collin Goodman, Bethany Hall, Brody Hall, Gracyn Hall, Jacob Holland, Morgan Howard, Cale Jackson, Riley Kennedy, Dylan Knowles, Alex Lopez, Liliana Lopez, Emma Phillips, Luis Resendiz, Lindsey Royal, Janet Stewart Fifth grade — Jeremiah Baggett, Makaylah Brewington, Christina Caulder, Abigail Dipre’, Jayden Espino, Luis Guzman, Alyssa Hairr, Christopher Herrera-Espino, Walker Holmes, Jania Luna-Castillo, Trey Nunnery, Ethan Ryan, Caleb Rutledge, Dylan Smith, Kylie Spell, James Stephens, Audrey Tew, Ryan Victoria-Monroy, Carmen Young

