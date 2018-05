Top Students Named At South Johnston High School

The following students were named to the Principal’s List and Honor Roll for the third quarter at South Johnston High School. Principal’s List 9th Grade — Madison Bailey, John Barbour, Warren Barefoot, Wyatt Barefoot, Dylan Bates, Jessie Bautista-Pavon, Alba Baylon, Megan Beasley, Samantha Beasley, Lance Benson, Jeannie Biggs, Arianna Billups, Carl Blackmon, Katon Blackmon, Hannah Marie Boyette, Sarah Brewer, Christopher Britt, Anthony Byrd, William Byrd, Reece Capps, Brittany Carroll, Madison Cole, Alyssa Crabtree, Kayla Dickerson, Everette Dodd, Callie Dunn, Emily Eldridge, Cassidy Ennis, Katie Evans, Rhys Finch, Sayra Flores-Herrera, Daniella Florida, Ethan Godwin, Diana Guerrero-Nieto, Dorothy Hall, Angel Hernandez-Gonzalez, Olivia Hill, James Hines Jr., Michael Hines, Ethan Holland, Rachel Hughes, Jacob Jackson, Nicholas Jernigan, Holly Johnson, Hunter Johnson, Collin Jones, Diamond Judkins, Paul Langdon, Annah Lassiter, Bryson Lee, Jocie Lee, Kylie Lee, Sarah Lee, Caroline Mazzotta, Janay McDonald, Chris McGee, Lauren McLamb, Jeremiah McLean, Holden McLeod, Mary McMullen, Alan Medina Santiago, Madison Miller, Dylon Mitchell, Angel Montoya, Cody Moore, Savanna Myers, Jarah Newton, Matthew Olive, Justin Parker, Kevin Perez-Garcia, Matthew Pollard, Mary Scott Rhodes, McKenzie Richardson, Mackenzie Rigsbee, Antonio Sanchez, Sitlali Silva-Juarez, Bowen Simmons, Talika Smith, Alexis Stanley, Erica Stanley, Jaelyn Stewart, Andrew Sullivan, Mackenzie Swartz, Haven Thompson, Jose Tinoco-Carrillo, Shay Trowbridge, Victoria Tuggle, Melissa Villalon, Kendall Weaver, David Weeks, Mattie Wheeless, Tazmin Whitaker, Megan Wise, Ayden Wood, Mary Michael Wood, Parker Wood, Tiffany Wysluzaly.

10th Grade — Lance Adams, Neleh Adams, Wayne Adams, Daisy Aguero, Silverio Aguilar, Ashton Allen, Brian Allen, Cynthia Allen, Logan Allen, Tony Alston, Matthew Anderson, Hayden Asbill, Jahmad Atkinson, Sarah Bailey, Alyssa Barefoot, Matthew Barefoot, Morgan Barefoot, Caroline Benson, JT Benson, Cael Blackmon, Nolan Blackmon, Trisha Blackwood, Joshua Bowyer, Rayne Braswell, Jenna Brown, Emmy Byrd, Sarah Byrd, Jessica Carretero Alonso, David Carter Jr., Richard Cox III, Aaron Cox, Kaylee Creech, Noely Damien-Hernandez, Jacob Dees, Austin Denning, Carlye Durham, Kayleigh Edwards, Kassidy Fair, Rosalinda Flores-Velazquez, Shelby Gales, Pricila Garcia-Amezquita, Raylee Gardner, Harmandeep Gill, Dayana Giuido Gonzalez, Calesie Godwin, Lindsey Godwin, Ester Gonzalez, Weston Gray, David Guess, Lola Hales, Justin Hamilton, Giovanny Hernandez, LeeAnna Hines, Joshua Jernigan, Camryn Johnson, Jordan Johnson, Blake Jones, Bri-Yana Jones, Savanna Kelly, Hannah Lancaster, Elizabeth Lauramore, Eston Lee, Sheryl Lee, Roni Lowery, Araceli Lucas-Saucedo, Benjamin Martin, Jaqueline Martinez Lopez, Edgar Martinez, Jimmy Massengill III, Calli Jon Massengill, Nathan Massengill, Hunter McCauley, Alex Medlin, Sarah Messer, Katie Mitchell, Christopher Mize, Hector Moreno-Garcia, Olivia Nagy, Colby Norris, Lanie Norris, Matthew Norris, Marco O’Bright Ciscomani, Tyler O’Connor, Maria Osio, Trey Penny, Lauren Pope, CJ Ray, Andy Reyes-Garcia, Lesley Rhodes, Jenna Roberts, Victor Sandoval Cardoza, Alexis Saucedo-DePaz, Josephlee Shaw, McKinley Sills, Anna Smith, Amanda Spears, Dianah Stewart, Callie Sutton, Jennah Sutton, Alana Thompson, Marye Thompson, Paige Toler, Luzmaria Valadez, Jesus Vargas-Calero, Anna Vierra, Ulisses Villalon, Noah Warren, Ethan Weaver, Samuel Webster, Cole Winborne, Taylor Winspear, Addison Wood, Angel Wright, Shawna Wright, Nathan Young.

11th Grade — Kandis Adams, Luke Adams, Daisy Aguilar, Madison Anderson, Reid Barbour, Abbey Barefoot, Mattie Barefoot, Hank Barnes, Mason Barraza, Parker Beasley, David Benson, Haylee Bishop, Clayton Blackmon, Logan Blackmon, William Butler, Juan Carretero-Gomez, Maggie Castillo, Jabrel Collins, Kylie Collins, Ty’Kel Colston, Nayeli Cortes, Cade Cox, Seth Creed, Consepcion Cruz-Valencia, Elizabeth Danger, Kiley Darden, Roberto Diaz Nieto, Demarco Draughon, Reilly Dunn, Alexis Edwards, Paul Eldridge, Colin Fite, Juana Florido, Margaret Godwin, Lindsay Hall, Noah Higgins, Coleridge Hill, Savannah Hines, David Honeycutt, Brendan Hudson, Bethany Jackson, Emma Jernigan, Jessica Johnson, Raney Johnson, Carmen Keene, Garrett Lee, John Austin Lee, Nathan Lee, Samantha Lee, Zackary Lockamy, Brandon Lushene, Karson Massengill, Kaycie Massengill, Brianna Mayenschein, Sheleise Melendez, Cheryl Moore, Samantha Morton, Emily Murray, Christopher Norris, Dawson Norris, Luka O’Branovich, Jared Olson, Noah Phelps, Aubrey Pollard, Phillip Powell, Yadhiely Ramirez-Alberto, Jackson Raynor, Victoria Reimann, Abby Rhodes, Gregory Robbins, Sydnii Robinson, Stephanie Sanchez, Tracy Scism, Tyler Shepard, Sophia Solis, Benjamin Stafford, Morrissa Stanley, Michael Strickland, Tyler Strickland, Katie Swanson, Abigail Temple, Aubrey Wagnon, Kimberlyn Wallace, Levi Wiggins, Austin Williams, Jacob Wilson, Savannah Wilson, Benjamin Wood, Brenna Wood, Candace Wood, Justin Wood, Kevin Wood, Kaitlyn Young.

12th Grade — Cortlin Allen, Ryan Allen, Torrie Allen, Dayana Alvarez, Damon Bailey, Marie Barefoot, Kaylee Beasley, Emma Behrend, Christina Benson, Dalton Benson, Asjanna Bethea, James Biggs, Rylee Brehmer, Josiah Burnette, Makayla Byrd, Alexis Davis, Lauren Dodd, Christina Dorman, Amanda Dunn, Erin Edwards, Madison Edwards, Koler Ellis, Kendall Evans, Courtney Garris, Eryn Godwin, Austin Haley, Dylan Honeycutt, Kristen Hudson, Andy Huerta, Dakota Jones, Derek Jordan, Brayden Kauppi, Morgan Lassiter, Austin Keith Lee, Krystal Lopez, Faith Manuszak, Haley Matthews, Janie McLamb, Ally Messer, Kimberly Messer, Ronald Milburn, Grant Millay, Christie Montgomery, Hanna Parker, Sophia Pastrana, Haley Pearce, Sindy Portillo-Gamez, Kyle Raulerson, Hannah Register, Cory Roberts, Lyric Roberts, Charli Rosenberg, Lorretta Russell, Rebecca Russell, Shannon Schooler, Angelica Segundo, Shibli Shibli, Holden Smith, Michaela Smith, Devin Theodore, Kevin Valle-Colchero, Kassidy Weinheim, Hailey Willman. Honor Roll 9th Grade — Joel Aguilar, Susana Aguina, Frida Alegria-Alvarez, Zachary Barefoot, Madison Barnes, Thomas Benson, Makiya Benton, Maverick Blackmon, Jose Borbonio, Jacob Bradshaw, Carley Brewer, Travon Brewington, Damonte Burgess, Michelle Callejas, Nathan Canaday, Chase Carroll, Bridgette Cerrito-Mendoza, Breana Chatman, Sherkira Covington, Alzavion Credle, Kannan Crumpler, Breasia Daughtry, Nasir Dupree, Courtney Ezzell, Ridley Faircloth, Omar Farias Mora, Ayanna Ford, Lisset Fraire- Cruz, Matthea Freelin, Samuel French, Diana Garcia, Joana Gonzalez- Martinez, Anthony Grooms, Taylor Hampton, Elizabeth Hernandez, Hannah Honeycutt, Zakey’Yah House, Katherine Huerta-Ponce, Justin Jernigan, Skylar Jernigan, Christian Jones, Catherine King, Johnathan Landis. Jaime Lee, Mary Lee, Adam Lewis, Trinity Lewis, Jacqueline Luna, Nevaeh McLean, Craig Mc-Quitty, Aida Mohamed, Aubrey Montgomery, Bryce Myers, Jakiyah Nance, Catherine Narvaez-Luna, Caroline Norris, Jocelyn Octavo-Vinalay, Cristian Olivares, Andrew Olson, Addison Parker, Caroline Parker, Ethan Parrish, William Parrish, Hayley Pazzuto, James Peacock, Erin Pegues, Adriana Perry, Rachel Peterson, Genevieve Pierre, Elissa Pollard, Jeremy Ramos, Angelina Reeves, Robert Rodriguez, Joshua Rodriguez-Romero, Khamyiah Rogers, Jasmin Sandoval- Eguia, DeWayne Schneider, Omaria Sellers, Karen Servin, Raquan Shuford-Sanders, Allison Smith, Sequoia Smith, Logan Snead, Oscar Taylor, Tristan Toler, Sara Upchurch, Christopher Valentino, Cristian Vega, Jayden Vega, Ethan Wheeler, Alexus Williams, Tyler Willman, Savannah Wright.

10th Grade — Cody Allen, Reyna Anavisca, Cameron Barbour, Jatavius Barbour, Allison Barnes, Abbey Butler, Ethan Capps, Lydia Carberry, Shelby Clark, Noah Coats, Hugo Cortes, Montrail Council, Brock Currens, Matilyn Darden, Alexander Del Rio, Kylee Denton, Mikael Faircloth, Brendon Farmer, Hannah Fisher, Issabo Flores Zapien, Alex Franco Villeda, Hugo Gonzalez, Amanda Goodwin, Jasmine Gregory, Erik Herrera, Juan Herrera, Sydney Herrera, Jackeline Herrera-Montoya, Madison Hudson, Dillon Jackson, Hailee Jernigan, Daniel Jones, Sebastian Kelly, Taylor Lawrence, Donavon Lee, Darius Lewis, Christopher Lopez, Maria Machuca-Medina, Hayleigh Matthews, Brooklyn Maynard, Seth McLeod, Jashya Mc-Neill, Elia Mejia, Yesenia Munguia- Miguel, Traydon Murphy, Veronica Nova Vivas, Melissa Olivares, Brooke Parker, Amber Pazzuto, Christian Pollard, Morgan Pollard, Deyanira Ponce, Everado Ramirez, Nicholas Reese, Camden Rhodes, Kayley Ringler, Addie Ruiz, Aurora Standridge, Adrienne Stanley, Derek Stanley, Paxton Stanley, Jenna Sutton, Cameron Thornton, Colby Turnage, Mesha Underwood, Lisbeth Vargas-Garcia, Henry Westbrook, Traequan Williams, Kyndal Woodard, Chrystal Zamora- Gonzalez.

11th Grade — Miguel Aguina, Daisy Anderson, Parker Anderson, Norberto Antonio, McKenzie Barbour, Alexis Barefoot, Denver Berg, Marshall Blackmon, Tommi Butts, Zoe Byrd, Benjamin Chavez, Ariella Cheek, Abbigail Clancy, Brandon Clark, Raciel Cruz, John Curtis, Bryson Fair, Kennady Fowler, Suzanna Franco- Trejo, Jose Guzman, Keli Hall, Zahmir Hamilton, Jennifer Hurtado, Dale Irving, Parker Johnson, Victoria Johnson, Payton Kennedy, Travis King, Peyton Lee, Eric Macias, Emma Maples, Bryan Martinez-Lopez, Kaitlyn Morris, Austin Norris, Jacob Olive, Caylynn Parker, Joshua Parker, William Lane Parker, Nicholas Patino, Emilia Poole, Hannah Pope, Heather Register, Taylor Rhodes, Brooke Rio, Jason Seas, Shania Simmons, Jaquain Smith, Haley Snyder, Thomas Stackhouse, Parker Stewart, Rahulkumar Thakor, Jacob Thornton, Skylar Thornton, Angela Valdez, Cloey Vega, Edgar Villa, Alexandria Williams.

12th Grade — Cierra Alford, Javier Amezquita Mendoza, Christina Avila Castaneda, Layna Barefoot, Cullin Capps, Dustin Carter, Joshua Collins, Freddy Cruz-Vergara, Paulina Egremy, Devin Eltz, Heather Ennis, Aylin Esquivel, Clara Esquivel, Zachary Grady, Kaitlyn Grice, Jackson Hockaday, Anthony Jackson, Kaylee Jones, Justin Jordan, Kobie Langston, Gage Lee, Zoe Lewis, Bryan Lopez, Dayana Martinez, Xavier Martinez, Cale Matthews, Olivia Matthews, Daniel McDowell, Chloe McFarling, James McKenzie, Hunter McLamb, Katherine Mendez-Rodriguez, Andrew Moore, Zamaurie Nichols, Michelle Niedwick, Esmeralda Perez, Vanesa Perez-Rodriguez, Cassidy Phillips, Lana Radford, Eymi Silva, Justin Smale, DeAngelo Smith, Ice Yana Spruill, Kaylee Starling, Garrett Strickland, Bladen Thompson, Rocio Vargas Gonzalez, Cameron Wallace, Chelsea White, Brion Williams, Damian Williams, Valerie Wood.

